مشاهير لا نعلم أنهم مصابون بمرض السكري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب عدد من المشاهير بمرض السكري بمرحلتيه: الأولى والثانية، ويجهل الكثير من المعجبين المتابعين أن نجومهم المفضلين مصابون بهذا المرض.

نكشف، من خلال التقرير التالي، أبرز النجوم الذين يجهل أغلب معجبيهم أنهم مصابون بمرض السكري:

توم هانكس

في عام 2013، تم تشخيص الممثل الأميركي، توم هانكس، بمرض السكري في مرحلته الثانية، وأصيب النجم بهذا المرض جراء اتباع حميات غذائية مختلفة لاكتساب أو فقد الوزن، بحسب الدور الذي يلعبه.

هالي بيري

أصيبت الممثلة الشهيرة، هالي بيري، بمرض السكري وهي في عمر 19 عاماً، واعتقدت بيري في البداية أن حياتها أوشكت على الانتهاء، لكن بعد ذلك تفهمت طبيعة مرضها، وقررت التوقف عن تناول السكريات والخبز، واعتبرت هذا المرض بمثابة قوة كبيرة أعطتها القدرة على مواجهة الألم والحياة.

نيك جوناس

اكتشف المغني الأميركي، نيك جوناس، إصابته بمرض السكري في مرحلته الأولى، وهو في عمر 13 عاماً، وفي عام 2017، تحدث جوناس عن مرضه، وعن خوفه منه في البداية، وأكد أنه يتمتع الآن بحالة صحية جيدة.

جورج لوكاس

اكتشف المخرج الأميركي، جورج لوكاس، الشهير بسلسلة أفلام “حرب النجوم”، إصابته بمرض السكري في مرحلته الثانية أثناء فحص طبي، خلال حرب فيتنام، وهو متعايش مع مرضه منذ ذلك الحين، ويبلغ من العمر الآن 77 عاماً.

شارون ستون

صرحت الممثلة الأميركية، شارون ستون، البالغة من العمر 60 عاماً، عن إصابتها بمرض السكري في مرحلته الأولى، لكنها أكدت أنها تتمتع بصحة جيدة، وتنام بشكل صحيح، وتأكل بشكل جيد وصحي.

جابوري سيديبي

اكتشفت الممثلة الأميركية، جابوري سيديبي، البالغة من العمر 35 عاماً، إصابتها بمرض السكري في مرحلته الثانية، وبعدها خضعت لجراحة منظار للتخلص من السمنة، وقالت إنها قامت بهذا الإجراء، حتى تشعر بحال أفضل، وليس للحصول على مظهر أفضل.

سلمى حايك

أُصيبت الممثلة الشهيرة سلمى حايك بسكري الحمل، أثناء فترة حملها بابنتها، ورغم أن هذا العرض يمكن علاجه، فإنه يرفع خطورة الإصابة بمرض السكري في مرحلته الثانية بين النساء.