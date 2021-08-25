آخرهم سكارليت جوهانسون.. مشاهير قاضوا استديوهات فنية شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لجأ العديد من المشاهير للمحكمة، من أجل مقاضاة استوديوهات فنية شهيرة، بسبب خرق بنود التعاقد، أو عدم استيفاء الحقوق، أو غيرها من الأسباب، ونستعرض – من خلال التقرير التالي – أبرز النجوم الذين قاضوا أشهر استوديوهات هوليوود الفنية:

جيرارد بتلر

قاضى الممثل الاسكتلندي، جيرارد بتلر، استوديوهات “ميلينيوم ميديا”، بشأن سلسلة أفلام “Olympus Has Fallen”، بسبب عدم دفعها نسبته من الأرباح المتفق عليها ودفعها نسبة أقل، وطالب بتلر الاستوديوهات الشهيرة بـ10 ملايين دولار تعويضاً، مع تحمل المصاريف القانونية.

ريتشارد جير

اتجه الممثل الشهير، ريتشارد جير، للمحكمة من أجل مقاضاة شركة “Random Acts” الترفيهية، التي تعاقدت معه لتحويل أحد الكتب لفيلم، وحينها دفع جير مقابل حقوق الملكية الخاصة بالكتاب، ولم يتم تعويضه من قِبل الشركة، بالإضافة إلى أن النص الذي تمت كتابته بشكل ضعيف وابتزاز الشركة له بغرض الحصول على نصف مليون دولار، لذلك قرر مقاضاتها للحصول على حقوقه.

سيلفستر ستالون

ظهر الممثل الشهير، سيلفستر ستالون، في بعض مشاهد فيلم “The Good Life”، الذي يقوم ببطولته شقيقه فرانك ستالون، وفوجئ بأن منتجي الفيلم روجوا للفيلم على أن سيلفستر هو البطل وليس شقيقه، ما أشعره بالإهانة والتجاهل، لذلك قاضى سيلفستر الشركة المنتجة، لخرقها بنود التعاقد، وطالبها بتعويض قيمته 20 مليون دولار.

شارون ستون

قاضت الممثلة الأميركية، شارون ستون، الشركة المنتجة التي عرضت عليها تصوير جزء ثانٍ من فيلمها الشهير “Basic Instincts”، وبعد ذلك أن تراجعت عن المشروع، بسبب اختلاف على الأجور، واتهمت ستون الشركة بخرق العقد، الذي بينهما، بعد أن أجرت الممثلة بروفات الفيلم.

سكارليت جوهانسون

رفعت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، دعوى قضائية ضد شركة “ديزني”، وذلك بعد خرقها بند التعاقد، وإطلاق فيلمها “Black Widow”، عبر منصة “ديزني بلس”، في وقت طرح الفيلم بدور السينما.

وطالبت جوهانسون “ديزني” بتعويض بملايين الدولارات، لأن هذا الإجراء أدى لتقليل الإيرادات في شباك التذاكر، وبررت شركة “ديزني” قرارها بأنها قررت طرح الفيلم عبر “المنصة”، بسبب ظروف الجائحة التي يمر بها العالم، لكنْ محامو جوهانسون أكدوا أن الرؤساء التنفيذيين بالشركة المنتجة للفيلم أرادوا زيادة الإيرادات، لذلك عرضوا الفيلم على “ديزني بلس”، بالتزامن مع عرضه في السينما.