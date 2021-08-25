“لازقة خفاش”.. روبي تحيّر الجمهور بجديدها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لازقة خفاش”، وهي ضمن أغنيات ميني ألبوم بعنوان “على سهوة ” لصيف العام الحالي.

الأغنية الجديدة من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإنتاج محمد رشيدي، وتم طرحها للجمهور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وحملت الأغنية بين طيّاتها، قصة حزينة حول تعرّض امرأة إلى الخيانة من جانب حبيبها، الذي باعها لحظة ارتداء الفستان الأبيض، ومزجت الكلمات بين الحزن والسخرية، كما احتوت كلمات غريبة غير مألوفة.

وبسبب غرابة اسم الإغنية واحتوائها كلمات جديدة على أذهان المستمعين، انقسمت الآراء بين مؤيّد ومشيد بكلماتها الجديدة وتناولها قضية الخيانة، ومعارض لذلك.

وأثار صابر كمال مؤلف كلمات الأغنية، جدلاً من قبل بعد تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “عم الطبيب”، التي شبهها الجمهور بأغنيته القديمة “رصيف نمرة خمسة”، إضافة إلى تعاونهما بأغنية “فاكرني يا حب”.

و”لازقة خفاش” هي ثاني أغنيات روبي بعد “أمك وأبوك” ويضم الألبوم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات، وتشارك حالياً ببطولة مسلسل “شقة 6″، الذي يُعرض عبر منصة “شاهد VIP”.