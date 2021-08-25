أحمد فلوكس يشن هجوماً عنيفاً على المتسبب في إبعاده عن الأعمال الفنية.. ويتوعده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن الفنان المصري، أحمد فلوكس، هجوماً حاداً على الشخص المتسبب في ابتعاده عن التمثيل طيلة الـ4 أعوام السابقة، حيث إن آخر أعماله فيلم “الممر”، الذي انتهى تصويره عام 2017، وعرض عام 2019 بالسينمات، مؤكداً أن تاريخه لن يستطيع أن يمحوه أحد.

وقال فلوكس، عبر صفحته على “إنستغرام”: “الحاجة الوحيدة للي متسبب إني أقعد في البيت إنك لا تقدر أن تمحي تاريخي ولا أعمالي، عارف ليه لأنك فاشل، فشلك واضح للعامة، لكن نجاحي واضح”.

واستشهد فلوكس بنجاحه كممثل موهوب بعدد من المسلسلات الدرامية، التي أثرت بشكل كبير حتى الآن في الجمهور، قائلاً: “حتى أسال الحجة على قضية رأي عام، والباطنية، وهي تقولك”.

وهدد فلوكس هذا الشخص المجهول، الذي لم يذكر أي تفاصيل عنه أو كنيته، سواء كان رجل أعمال أو زميلاً من الوسط الفني، قائلاً: “أنا مبسبش حقي.. افتكر كويس البوست ده وتاريخه”.

وسبق أن كتب فلوكس منشوراً، قال فيه: “الحمد لله النهاردة بحتفل برابع سنة ليا بعيدا عن الفن بسبب أحد لا أعلم من هو ولكن من موقعي أحب أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أهلك.. اصبر ربنا كبير”.

كما سبق وقال الفنان المصري إنه يواجه ما وصفها بـ”مؤامرة” لتشويه سمعته؛ وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام، بتهمة “سب وقذف” سيدة الأعمال ياسمين عزت.

وقال فلوكس، في مقطع فيديو نشره عبر ”إنستغرام”: “لا أعلق على أحكام القضاء، لكني أثق بالقضاء المصري العادل، الذي سيعطي الحق إلى أصحابه”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ”حكم الحبس صدر مع وقف التنفيذ، وهو حكم ابتدائي وسيستأنف ضده”.

وطمأن فلوكس جمهوره، قائلاً إنه ”بخير ومتواجد في الوقت الحالي داخل منزله مع زوجته وابنه”.

وتابع: “أخوض نزاعاً قضائياً مع سيدة الأعمال ياسمين عزت، ويوجد قضايا أخرى لم أعلن عنها. حيث رفعت عليها أكثر من قضية وأنتظر الحكم فيها قريباً، وعندما يحدث ذلك سأعلن الحقائق في مؤتمر صحفي”.