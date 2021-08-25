لأول مرة.. منى زكي تكشف كواليس "أفريكانو" وجديدها مع محمد هنيدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية منى زكي لأول مرة كواليس عن مشهدها الشهير مع الفنان المصري أحمد السقا في فيلم "أفريكانو".

وقالت منى زكي، في ختام الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، إن "الفنان أحمد السقا تعب أعصابها في هذا المشهد وفي كل مشاهد الفيلم".

وأكدت زكي أنها اعتادت على أجواء التصوير بسبب زياراتها المتكررة لجنوب أفريقيا في زيارات لإحدى صديقاتها.



كما أكدت سعادتها بالتمثيل مرة أخرى أمام الفنان محمد هنيدي، في فيلم "الجواهرجي" بعد سنوات من لقائهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويعد فيلم "الجواهرجي" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وقالت: "سعيدة قوي، هنيدي كيوت، مش معقول سكر. الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر ويسر، ومعانا طبعا سعدني (أحمد السعدني)، وتارا عماد، ولبلبة، وناس جامدة جدا مبسوطة إني في وسطهم".



يشار إلى أن منى زكي شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "لعبة نيوتن" من تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج ميديا هب، وبطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي وآلاء سنان.



