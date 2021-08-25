صور.. نجوم الفن يواكبون العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العرض الخاص لفيلم 200 جنيه حضور عدد كبير من أبطال العمل السينمائي المصري.

وشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين على غرار ليلى علوي وإسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وأحمد السقا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ودينا فؤاد وهاني رمزي وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد.









فيلم "200 جنيه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى.





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.





الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.







