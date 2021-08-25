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شكرا لقرائتكم خبر عن مني الشاذلي"بتقلش على نفسها"بعد كوميك استضافتها للصبارة الراقصة:هى بقت كده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار تريند الصبارة الراقصة، انتشرت بعض الكوميك الساخرة من استضافة الإعلامية مني الشاذلي الصبارة في برنامجها معكم باعتبارها تسعي دايما لتقديم كل تريند علي الساحة من خلال برنامجها .
مني الشاذلي والصبارة الراقصة
مني الشاذلي تسخر من استضافتها للصبارة الراقصة
لكن يبدو ان مني الشاذلي أعجبت بتلك الكوميك وقررت ان تسخر من نفسها أيضًا ونشرت واحدة منها علي صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليها ب " هي بقت كدا " .
وتعمل اللعبة بطريقة سهلة جدا للأطفال وهو ما يجعلها أكثر تداولا، حيث يمكن للطفل فقط أن يحرك زر التشغيل لتعمل معه، وتبدأ في ترديد ما يقوله الشخص.
هذه اللعبة تعمل ببطاريات شحن، ويكون من ملحقاتها وصلة USB، وهذا الصبار يمكنه الغناء والرقص، فهناك 3 أغانٍ ثابتة هي بقرة بولندية، كونغو من ماندي كلاسيك، موسيقى أفريقية كلاسيكية.