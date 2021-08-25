مني الشاذلي"بتقلش على نفسها"بعد كوميك استضافتها للصبارة الراقصة:هى بقت كده

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار تريند الصبارة الراقصة، انتشرت بعض الكوميك الساخرة من استضافة الإعلامية مني الشاذلي الصبارة في برنامجها معكم باعتبارها تسعي دايما لتقديم كل تريند علي الساحة من خلال برنامجها .

لكن يبدو ان مني الشاذلي أعجبت بتلك الكوميك وقررت ان تسخر من نفسها أيضًا ونشرت واحدة منها علي صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليها ب " هي بقت كدا " .

وصلت مؤخرا لعبة الصبار الراقصة "Dancing Cactus Plush Toy" إلى مصر وانتشر صداها على مواقع السوشيال ميديا، حيث شملت اللعبة على تقنية تجعلها تردد كل ما يقوله لها مستخدمها وترقص أثناء فعل ذلك، كما يمكنها أن تغنى أيضا مع إصدار بعض الأضواء، والتي أصبح الوصول إليها متاح عبر موقع أمازون.

وتعمل اللعبة بطريقة سهلة جدا للأطفال وهو ما يجعلها أكثر تداولا، حيث يمكن للطفل فقط أن يحرك زر التشغيل لتعمل معه، وتبدأ في ترديد ما يقوله الشخص.

هذه اللعبة تعمل ببطاريات شحن، ويكون من ملحقاتها وصلة USB، وهذا الصبار يمكنه الغناء والرقص، فهناك 3 أغانٍ ثابتة هي بقرة بولندية، كونغو من ماندي كلاسيك، موسيقى أفريقية كلاسيكية.

يبلغ ارتفاع لعبة تعليم الأطفال هذه 12.6 بوصة ووزنها حوالي 0.46 رطل، وتتأرجح لعبة الصبار الراقص الإلكترونية المصنوعة من القطيفة الراقصة وتغني الأغاني المبهجة.