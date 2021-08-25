شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تخضع لعملية جراحية.. وتعلق:"مش عملية تجميل وأشكركم على الاهتمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة منة فضالى لعملية جراحية، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن العملية، وأكدت أنها ليست عملية تجميل.

وكتبت منة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل الناس اللى سالت عليا على رأسى ألف شكر".



منة فضالى

وانضمت الفنانة منة فضالى إلى أبطال فيلم "فى القلب" مع خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر وسوسن بدر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأسبوع الماضى فى الديكور الخاص بالعمل، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالى فيلم "زنزانة 7" وجسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.