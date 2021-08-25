شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تطرح أغنية "لازقة خفاش" علي قناتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة روبي أحدث أغنياتها "لازقة خفاش" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، وروجت للأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" ‎ادخلو دلوقتي اسمعو اغنية #لازقه_خفاش كاملة علي قناتي ".



روبي

وتقول كلمات الاغنية

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعده بطفش العرسان واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الاسامى كمان

اديك قلبت الضحكه عياط بدل ما اقول بلوا الشربات قاعده بلقم القهوة

من ناحية أخري الفنانة روبي تشارك في حفل الكينج محمد منير، ضمن حفلات موسم الصيف، المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل 26 أغسطس الجارى، على المسرح الروماني فى مارينا بالساحل الشمالى.

وكانت النجمة روبى، أحيت حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، فيما أظهر الجمهور تفاعلا كبيرا مع روبى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وارتدت روبى فستانًا أبيض "ستان" بسيط ظلت تتمايل به على المسرح وهى ترقص وتغنى، ويبدو أن روبى قررت أن تكمل الحفل بشكل مريح فتخلت عن الكعب العالى الذى ظهرت به على المسرح وأكملت الحفل حافية القدمين.

ويعرض لروبي حاليا علي أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.