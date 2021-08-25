أحمد زاهر يروج لحدوتة "كذبة كبيرة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد زاهر، صورًا له، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"،.

وعلّق زاهر على الصور : " حدوتة (كدبة كبيرة) من مسلسل ورا كل باب قريبا جدا..، هنادي مهنا، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي.. يارب يعجبكم".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.