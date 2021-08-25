درة تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور مرتدية فستانًا أنيقا، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

من ناحية أخرى قررت مجموعة قنوات CBC عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري.

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.