تامر عاشور يستعد لطرح أغنيتين جديدتين.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان تامر عاشور عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال الشهر المقبل، الأولى بعنوان “نتكلم”، والثانية بعنوان “اسأل الناس”، وذلك تمهيداً لطرح الألبوم الجديد المنتظر صدوره نهاية شهر أكتوبر المقبل.

عاشور، كشف في تصريحات صحفية، انتهائه من تسجيل جميع أغاني الألبوم البالغ عددها 10 أغنيات، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين.

وتطرق عاشور في تصريحاته إلى الحفل الذي جمعه مع الفنانة أنغام والفنان محمد الشرنوبى في جدة، مشدداً على العلاقة الطيبة التي تجمعه وأنغام، خاصةً وأنه سبق وأن لحًّن لها أغنية “ياريتك فاهمني” التي قامت بغنائها، فضلاً عن تلحينه أغنية جديدة لها سوف تقوم بطرحها قريباً.

وعبر تامر عاشور كذلك عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية “من العشم” التي قام عاشور بتلحينها له، مؤكداً على أن تعاونه مع دياب يُعَدُّ من العلامات الهامة في مشواره.

وكشف عاشور عن استعداده لإحياء عدد من الحفلات في مدينة الإسكندرية في مصر، إلى جانب عدد آخر من الحفلات سوف تتزامن مع طرح ألبومه الجديد.