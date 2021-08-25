بالصور – جورج وسوف يهنئ ابنه بالزفاف وينتظر أن يصبح جداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأ النجم السوري جورج وسوف ولده “جورج وسوف جونيور” بمناسبة زفافه حيث نشر جورج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مجموعة من الصور من الزفاف برفقة أولاده وعلّق عليها: “جورج جونيور وايلينا فرحتي كبيرة بعرس مليان حب بتمنالكن التوفيق بحياتكن الجديدة ولإلي مشروع جدّو”.

ونالت الصور إعجاب متابعي جورج الذين قدموا لولده التهنئة بمناسبة زفافه متمنين له ولعروسه السعادة والهناء وللنجم جورج وسوف أن يصبح جداً وأن يرزق بحفيد.

وكان جورج وسوف قد احتفل بزفاف ابنه جورج جونيور قبل أيام بحضور عدد من النجوم وأصدقاء العائلة ومنهم الإعلامي اللبناني نيشان الذي نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان جورج وسوف قد أطلق أغنيته باللهجة المصرية “ياه عالزمن” والتي حققت نجاحاً كبيراً وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين.

وعلى صعيد الحفلات كان جورج وسوف قد أحيا حفلاً كبيراً في المملكة العربية السعودية. وقد حقق الحفل نجاحاً كبيراً.