“إيه اللذاذة دي”.. محمد الشرنوبي: الحقوا اسمعوا أغنيتي الجديدة قبل ما تتحذف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بسرعة سماع أغنيته الجديدة “إيه اللذاذة دي”، متوقعا حذفها من موقع يوتيوب في أقرب وقت، لتتكرر أزمة أغنيته السابقة “قلبي ارتاح” في إشارة لأزمته مع خطيبته السابقة والمنتجة سارة الطباخ، التي ترفض مزاولة شرنوبي مهنة الغناء بدون الالتزام بعقده الموقع مع شركتها.

الشرنوبي اعترف بأنه كان مترددا في قرار طرح الأغنية الجديدة، وقال عبر مقطع فيديو تم بثه عبر حسابه بموقع إنستقرام: سياسة اليوتيوب ممكن تخلي أي حد يعمل سترايك للأغنية أو يقدر يحذفها عن طريق إنه يرفع قضية ولو كسب القضية الأغنية تتشال ولو صاحب الأغنية كسب القضية الأغنية تفضل على القناة زي ما حصل في أغنية “قلبي ارتاح” لأن دا حقي القانوني.

وتابع قائلا: رغم هذه المخاطرة قررت طرح الأغنية لأنه لا يجب أن يحول أي شيء بيني وبين جمهوري، ولكن تحسبا للحذف “الحقوا اسمعوا الأغنية قبل ما تتشال”.

أغنية “إيه اللذاذة دي “من كلمات محمد يسري، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع جلال حمداوي، وقدمها الفنان محمد الشرنوبي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.