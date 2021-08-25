بعد الصورة الخادشة.. سمية الخشاب تواصل الدفاع عن نفسها وتثير الجدل بنصيحة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب حقيقة ما يتم تداوله حول التحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية، على خلفية اتهامها بنشر صورة تشير فيها بحركة خادشة بعد زواج طليقها الفنان أحمد سعد.

وأصدرت النجمة المصرية بيانا توضيحيا عبر حسابها بـ”تويتر” قائلة: “لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقه والحذر من الأخبار المفبركة والاكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الالكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د. أشرف زكي”.

وكذلك نشرت عبر تويتر تغريدة وجهت من خلالها نصيحة لمتابعاتها كتبت فيها: “ازاي تاخدي حقك من relationship كانت مؤذيه؟ التجاهل أولاً وثانياً لما يخونك بتحسي بانعدام في ثقتك بنفسك فلازم تبدأي تحبي نفسك وتعرفي انه لو كان بيحبك من الاول مكنش عمره فكر يعمل كده (العيب مش فيكي)”.

وأضافت: “ثالثاً افتكري انه في 7 مليار بني ادم على وجه الكوكب واللي خلقه خلق اللي احسن منه وهيقدر يقدرك”.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال إنه حزين للغاية ويشعر بحالة اكتئاب لما يحدث بين الخشاب وطليقها.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية أن أي تراشق من فنان ضد آخر بالكلام أو الإيحاءات على السوشيال ميديا، سيتم اتخاذ إجراء ضده، وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة، إذا ثبتت إدانته.

لكنه عاد وأكد أن الصورة التي نشرتها سمية عادية وتشير فيها بعلامة قلب مع تعليق عن حبها للجمهور ولا يرى سببا للضجة المثارة حولها.