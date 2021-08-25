“عن الحب”.. حملة Tiffany & Co بمشاركة بيونسيه وجاي-زي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت علامة “Tiffany & Co” أحدث حملاتها، التي تحتفي بالحب، بمشاركة الثنائي الشهير: بيونسيه وجاي-زي. وتجسد حملة “عن الحب” التزام العلامة، منذ تأسيسها عام 1837، بتتويج قصص الحب من خلال تصاميمها، كما تعكس التوجه الإبداعي الجديد للعلامة الفاخرة. وتأتي الحملة ثمرة التعاون المميز والرؤية المشتركة بين عائلة ذا كارترز وعلامة “Tiffany & Co”.

وتسلط الحملة، التي يظهر فيها الثنائي: بيونسيه وجاي-زي، للمرة الأولى، معاً في حملة واحدة، الضوء على علاقات الحب وما تحمله من قوة، ومن حساسية في الوقت نفسه؛ حيث تستعرض قصة حب الثنائي من خلال ألماسة “تيفاني” الشهيرة، كما تستخدم في الخلفية لوحة “إكوالز باي”، التي تعود لعام 1982 من التشكيلة الخاصة للفنان جان ميشيل باسكيات، والتي تعرض لأول مرة على نطاق واسع، بإشارة إلى التزام وحرص علامة “تيفاني” على التعاون مع مبدعي مدينة نيويورك وترويج أعمالهم. وتعكس الحملة هوية العلامة الجديدة، التي تتمحور حول جمالية استمرار الحب، والمراحل المتنوعة التي يمر بها ليصل إلى الصورة العصرية التي نعرفه بها اليوم.

الألماسة النادرة

تتألف ألماسة “تيفاني” النادرة من 82 وجهاً مذهلاً، وتزن 128.54 قيراطاً، وتعرض لأول مرة في تاريخها ضمن حملة. وترتدي بيونسيه، خلال الحملة، الألماسة التي تعد أبرز اكتشافات القرن التاسع عشر من الأحجار الكريمة، والتي تم استخراجها عام 1877 من مناجم كيمبرلي في جنوب أفريقيا، ليشتريها مؤسس علامة “تيفاني” تشارلز لويس تيفاني كقطعة خام عام 1878، ليعزز بذلك اسم العلامة وشهرتها في عالم الألماس. وتستعرض الحملة، أيضاً، قطعاً من تشكيلة Jean Schlumberger، ومن تشكيلة “Tiffany T”، حيث يتألق جاي-زي بدبوس “Bird on a Rock” الشهير من تشكيلة Jean Schlumberger، والذي أعادت العلامة صياغته بحلة جديدة في أزرار الأكمام الفريدة. ولطالما استأثرت منتجات تشكيلة “Jean Schlumberger” بتفضيل أفراد المجتمع المخملي في ستينات وسبعينات القرن الماضي، ولازالت إبداعات هذا المصمم الاستثنائي حاضرة في إحدى أيقونات العلامة في العصر الحديث، احتفاءً بهذا الإرث.

“فطور عند تيفاني”

كما تضمنت الحملة فيلماً من إخراج الشهير إيمانويل أدجي، مع الأداء الموسيقي للأغنية الكلاسيكية “موون ريفر”، حيث تمّت إعادة تقديم الموسيقى الأيقونية، التي اشتهرت في فيلم “فطور عند تيفاني” عام 1961، بصوت بيونسيه، وبكاميرا سوبر8 لجاي-زي. وتم تصوير الفيلم في أوروم هاوس بلوس أنجلوس، حيث تتداخل ملامح الذكريات في مشاهد سينمائية حالمة. وتظهر لوحة “إيكوالز باي” لباسكيات من جديد على طول قصة الحملة، كإشارة خاصّة إلى علامة تيفاني. أما الحملة المطبوعة المرافقة، فتم تصويرها بعدسة ماسون بول، وتولت جون آمبروز، ومارني سينوفونت، مهمة تنسيق الأزياء فيها.

منح دراسية

وتعكس حملة “عن الحب” دعم “تيفاني” المتواصل للمجتمعات المهمشة. إذ تقدّم “Tiffany & Co” مليونَيْ دولار لصالح المنح الدراسية، والبرامج التدريبية في جامعات وكليات السود التاريخية، وذلك في إطار تعاونها مع “ذا كارترز”.