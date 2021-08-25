شكرا لقرائتكم تحويل "صورة" سمية الخشاب إلى التحقيق.. والفنانة توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل مؤخراً، بعد نشرها صورة بالتزامن مع عقد قران طليقها أحمد سعد على علياء بسيوني قبل يومين، حيث فسرها البعض أنها "إشارة خادشة للحياء" تقصد بها طليقها السابق.

وفي هذا الشأن، أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية أمس الاثنين، تحويل واقعة الصورة للتحقيق، وقال "بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، هناك قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته.. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحال فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام الذي أنا بسمعه الآن".

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كما أكد أنه يحاول السيطرة على القلة الموجودة التي تسيء للفن قائلا: "يوجد قلة قليلة تستغل غروب شمسها للعودة بطرق أخرى".

بدورها، نشرت سمية الخشاب توضيحا عبر حسابها الخاص على "تويتر" وأيضاً شاركته عبر "ستوري الإنستغرام"، و كتبت "أنا غير مسؤولة عن أي نوايا سيئة لا تخصني ما لم أصرح بها، فبركة غرضها إثارة الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركة وأرجو من بعض السادة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة قبل طرح أي موضوع وعرض أي سكرين شوت لأنه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي".

وكانت الصورة التي نشرتها سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر، تداولت بشكل واسع، وأثارت موجة من السخرية والردود المسيئة.

في المقابل، تداولت مواقع التواصل صورا "مفبركة" منسوبة لأحمد سعد تحمل "إيحاءات خادشة" اعتبرها رواد السوشيال ميديا رداً على سمية أيضاً.

ونظراً لتواصل التعليقات على منشوري سمية الخشاب وأحمد سعد من الجمهور، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، إنه حزين للغاية، لما يحدث بين سمية الخشاب وأحمد سعد، مؤكداً أن موضوعهما سيتم تحويله للتحقيق إذا كان ما يتم تداوله صحيحاً.