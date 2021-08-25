شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الأربعاء النجم هشام عباس حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة منها "لمتنا" و"نارى نارين" و"فينه حبيبى فينه"، وغيرها من الأغانى التى كونت له جماهيرية عريضة.

كان النجم هشام عباس قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار إلى أنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى .

وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، عن الأغنية قائلا:"كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى أبكانا وأحزننا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة".

وأشار أن الموزع نديم الشاعرى نجل النجم حميد الشاعرى أضاف على التوزيع آلات موسيقية جعلت الأغنية لها مذاق خاص.