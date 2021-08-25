أصبحت عروسة الآن.. جنى مقداد طفلة “طيور الجنة” تخطف الأنظار في زفاف شقيقها.. لن تصدق جمالها – شاهدوا الصور كاملة

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - بعدما احتفل وليد مقداد طفل قناة “طيور الجنة“، بحفل زفافه، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لشقيقته جنى مقداد، من ذات الحفل واندهشوا من أنها أصبحت شابة جميلة.

وقد تعرضت جنة لبعض الانتقادات بسبب إطلالاتها في حفل الزفاف، حيث ارتدت فستانًا زهري ناعم لكنها أفسدته بالوشاح الذي وضعته فوقه فبدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة إلى أن ظهرت بمكياج قوي.

في المقابل، دافع الكثير من المتابعين عن جنى واعتبروا أن وضع الوشاح هو دليل على أنها لا تريد أن تبرز مفاتنها، مشيرين إلى أن موضوع الإطلالة، فهو حرية شخصية وأن الاذواق تختلف بين شخص وآخر.

وكانت انتشرت صورة قديمة لطفلة طيور الجنة جنى مقداد وهي ترتدي الحجاب وهو ما أثار الكثير من التساؤلات ما إذا كانت الطفلة جنى قد تحجبت أم لا بخاصة وأنها لاتزال في سن صغيرة بالنسبة لهذا القرار.

من هي جنى مقداد

هي جنى خالد عبد الله جبريل مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة وهي ابنة خالد مقداد مُنشئ قناة طيور الجنة، ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت، وتبلغ من العمر 13 عاماً، ولدت لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، وديانتها الإسلام

وتعتبر من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة التي تعد قناة تعكس المرح والسرور وتدخل البهجة على قلوب الملايين من الأطفال في الوطن العربي.

تألقت جنى سبب ظهورها في مجال الأناشيد وولادتها بين أسرة فنية متألقة، فوالدها هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة والذي عمل على جعل جنى مقداد وإخوانها من نجوم الوطن العربي.

واشتهرت جنى بكل الأناشيد التي أدتها أداءً لقي تفاعل الوطن العربي بأكمله، وحققت أعلي المشاهدات سواء على قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال أو على قناة اليوتيوب الخاصة بهم.

سبب تألق جنى مقداد في مجال الأناشيد انه ولدت في أسرة فنية بامتياز، أبوها خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة جعل من جنى مقداد وأخواتها نجوم في الوطن العربي.

لدى جنى العديد من الأخوة: الثنائي عصومي ووليد والتوأم جاد واياد، ومن أشهر أعمال جنى “ماما جابت بيبي” و”ماما و بابا” و ” بابا جاب لي بالون “، كل هذه الأناشيد اشترهت وحققت مشاهدات كبيرة سواء على قناة طيور الجنة او على قناة اليوتيوب.

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