فيديو: نبيل شعيل يطرح جديده.. "يقولون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل الفنان الكويتي نبيل شعيل بطرح مينى ألبوم جديد يحمل عنوان "يقولون".

ونشر نبيل شعيل أغنية "يقولون" على قناته الرسمية على "يوتيوب"، ليتصدر بعد ذلك مواقع التواصل الاجتماعي للأكثر بحثا.



وطرح الحساب الرسمي لشركة "روتانا" للصوتيات مقطع فيديو تشويقي للألبوم دون ذكر عدد الأغنيات.

وتعاون شعيل في الألبوم مع نخبة من شعراء وملحنين الوطن العربي، من بينهم أحمد الهرمي، أحمد الصانع، فهد الناصر وغيرهم الكثير، ومن المقرر أن يصور شعيل إحدى الأغنيات بعد صدور الألبوم والاستقرار على الأغنية الأكثر رواجا.

