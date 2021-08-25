شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلين بالساحل الشمالى الجمعة والسبت المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى النجم محمد حماقى حفل غنائى نهارى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس بأحد الشواطئ الخاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والحفل من تنظيم وليد منصور، هذا بالإضافة إلى حفله الغنائى الجماهيرى المرتقب بالساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل أيضا.

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذى طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية "تك"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، و"زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.