شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تصوير تفصل مصطفى فهمى عن نهاية "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع أسرة مسلسل "الحرير المخملى" من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى التصوير نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى 5 أيام تصوير، يتم تصويرها على أيام متفرقة، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج النهائية، وقد تم تصوير حلقات المسلسل مابين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والمسلسل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.