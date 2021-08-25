الممثلة ماريون كوتيار تُمنح جائزة في مهرجان سان سيباستيان

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مدريد: تحصل الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار الشهر المقبل في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا على جائزة عن مجمل مسيرتها، على ما أعلن المنظمون في بيان الثلاثاء.

وأوضح البيان أن كوتيار التي "تعتبر من الأكثر عالمية بين الممثلات الفرنسيات المعاصرات، ستحصل على جائزة دونوستيا في الدورة التاسعة والستين لمهرجان سان سيباستيان". وستتسلم الممثلة الفرنسية الجائزة خلال مراسم افتتاح المهرجان في 17 سبتمبر المقبل.

وسبق لنجوم كثر بينهم ميريل ستريب وريتشارد غير وروبرت دي نيرو أن نالوا جائزة دونوستيا التي مُنحت للمرة الأولى عام 1986 وسُميت كذلك نسبة إلى اسم مدينة سان سيباستيان الساحلية باللغة المحلية لإقليم الباسك في شمال إسبانيا.

وعلّل منظمو المهرجان اختيارهم ماريون كوتيار بكونها "تألقت بشدة في الإنتاجات الأوروبية والأميركية، حيث أدت أدواراً درامية وكوميدية وأدوار أكشن ببراعة".

وأصبحت الممثلة البالغة الخامسة والأربعين نجمة عالمية بفضل توليها عام 2007 دور المغنية إديت بياف في فيلم "لا موم" الذي نالت عنه عدداً من الجوائز بينها الأوسكار و"غولدن غلوب" و"بافتا" والسيزار.

كذلك تُمنح جائزة دونوستيا هذه السنة للنجم الهوليوودي جوني ديب عن مجمل مسيرته. وأثار هذا الاختيار بعض الجدل، إذ أن الممثل الذي تولى دور جاك سبارو في "بايرتس أوف ذي كاريبين" خاض في الآونة الأخيرة نزاعاً قضائياً مع صحيفة شعبية بريطانية اتهمته بتعنيف زوجته السابقة أمبير هيرد، وخسر الممثل القضية التي شوهت سمعته.

وتُقام الدورة التاسعة والستون من مهرجان سان سيباستيان السينمائي من 17 إلى 25 سبتمبر. ويُعتبر المهرجان الحدث السينمائي الأبرز في البلدان الناطقة بالإسبانية، وكان الهدف منه أساسا تكريم الأفلام السينمائية الناطقة بالإسبانية، لكنه رسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.