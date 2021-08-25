روبى تطرح جديدها "لازقة خفاش"

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"الخليج 365": طرحت الفنانة المصرية روبى أحدث أغنياتها "لازقة خفاش"، عبر قناتها الخاصة على الـيوتيوب، وهي من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

روبي التي تستعد للمشاركة مع الفنان محمد منير في الحفل المقام الخميس المقبل في الساحل الشمالي، سبق وطرحت أغنية بعنوان "أمك وأبوك" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتيه ماهر صلاح.

يذكر أن الفنانة الشابة تعاقدت مؤخراً مع المنتج محمد رشيدي على طرح ميني ألبوم يضم 5 أغنيات، تعاونت فيها مع الشعراء مصطفى حسن، وصابر كمال، والملحنين بلال سرور، وحمزة، ومحمد يحيي، والموزعين، أحمد عادل، وأمين نبيل، وهاني يعقوب، وتوما، وأحمد إبراهيم.