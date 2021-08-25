مها المصري تصدم جمهورها بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - صدمت الفنانة السورية مها المصري جمهورها بعد احدث اطلالة لها من رحلتها الأخيرة إلى تركيا. حيث يبدو انها خضعت لعمليات تجميل جديدة.

مها المصري ظهرت بالصور بشكل غريب للغاية وملامح غير مألوفة خاصةً منطقة الشفاه والتي بدا أنه محقونة بطريقة غريبة.

قد عبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاتماعي عن صدمتهم من التغير في شكل الفنانة السورية.

وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري “الله يكسر ايدين الدكتور”.. وتابع آخر “المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم” في حين قال ثالث “مين يقول ان عمليات التجميل نتيجتها “تجميل” ؟! مها المصري ما تشبه مها المصري ابدا”.

مين يقول ان عمليات التجميل نتيجتها "تجميل" ؟! مها المصري ما تشبه مها المصري ابدا pic.twitter.com/LyZXtDy8aI — 𝙎𝘼𝙍𝘼 ‏♘𝓈 🇸🇦 (@Mbs3S) August 24, 2021

فيما استذكر اخرون خضوع مها المصري لعمليات تجميل فاشلة سابقا حيث كتب احدهم “مسكينة دائماً وجهها حقل تجارب فيه لها عملية تجميل سابقة فشلت”.