شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب The Forever Purge بعد شهر ونصف عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Forever Purge، إلى 73 مليونًا و 866 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدورالعرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دورعرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و357 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 29 مليونا و 509 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسرجميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.