بذراع مُصاب.. أحمد السعدني يشاهد فيلمه "200 جنيه" في العرض الخاص (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" حضور الفنان أحمد السعدني، والذي ظهر يعاني من إصابة في ذراعه، وحرص على التواجد مع نجله.

العرض الخاص أقيم في سينما داندي مول، مساء الثلاثاء، وسط حضور أبطال الفيلم وصناعه، بينهم: إسعاد يونس، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد رزق، خالد الصاوي، صابرين، مي سليم، نرمين زعزع، دينا فؤاد، المخرج محمد أمين.

أحداث الفيلم تدور حول 200 جنيه، تنتقل من يد لأخرى، على اختلاف شرائحهم الاجتماعية، لندخل معها حيوات مختلفة، الفيلم من إنتاج شركتي ڤيردي وآرت ميكرز.