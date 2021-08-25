إطلالة مثيرة وقبلة.. هيفاء وهبي بالمايوه في حوض السباحة

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها أثناء استمتاعها بالاجواء الصيفية وأشعة الشمس، ظهرت هيفاء وهبي في الصورة من حوض السباحة وهي ترتدي مايوه باللون الأسود والبنفسجي وتضع قبعة شمس كبيرة. وبدا واضحا وشم العين الشهير الخاص بهيفاء وهبي على كتفها وتغزل متابعها بجمالها الدائم، كما اكتفت بالتعليق باللغة الإنجليزية بـ: “قبلة من الشمس”. يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية كانت ديو “لو كنت” مع الفنان المصري ​أكرم حسني​، والذي لا زال يحطم الأرقام بالملايين وهي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع موسيقي توما، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج حسام الحسيني.

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