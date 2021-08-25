شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير عن أغنية "عسل أبيض": سعيد بنجاح الأغنية ومابحبش أنكد على الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "عسل أبيض"، والتى تم طرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع زيزو فاروق.

وقال سعد في تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تلقى ردود أفعال إيجابية على أغنية "عسل أبيض" من داخل الوسط الفنى وخارجه، مشيرا أنه فى معظم أغانيه يحاول رسم البسمة على الجمهور، معلقا:"مابحبش أنكد على الناس".

وأضاف سعد أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها، وستكون مفاجأة للجميع.

وانتهى مؤخرا سعد الصغير من تصوير أغنية "أنا العريس"، و"الليل"، وهذه الأغانى التي تأتى ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس.

من ناحية أخرى كان المطرب سعد الصغير قد قال فى تصريحات لبرنامج "ملوك التريند" الذى يذاع على تليفزيون ”الخليج 365”: "إن وصيته لأولاده هى زيارته كل يوم جمعة فى المقابر ووضع صورته على التليفون مثلما فعل مع والدته عشان يفتكروه كل شوية لأن الدنيا بتنسى".