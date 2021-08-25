شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم جائزة أبو الحسن سلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكّل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي لجنة تحكيم مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي المسرحي، وتكونت من الدكتور مدحت الكاشف من مصر، والدكتور محمد سيف من العراق - فرنسا، والدكتور سعيد كريمي من المملكة المغربية.

‎المسابقة تأتي تشجيعا لأهمية البحث العلمى ودوره في تنمية المسرح والارتقاء به، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، كما أن المسابقة ستساعد على إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفى الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين في العالم.

‎والتيمة الأساسية لموضوع المسابقة في هذه الدورة بعنوان (مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية – الأسس الفلسفية والرهانات الجمالية)، وكان قد أعلن المهرجان من قبل عن الشروط والضوابط العامة للمشاركة في المسابقة والتي منها: أن يتراوح البحث بين 5000-10000 كلمة، كحد أقصى، وتقديم البحوث باللغة العربية، مع مراعاة قواعد اللغة العربية فى الكتابة، وفي الترقيم والسلامة اللغوية، وألّا يكون البحث منشوراً، أو مقدماً باعتباره بحثا لنيل الإجازة، أو الماجستير، أو حتى جزء من أطروحة الدكتوراه، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية، وذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه في أي من هذه الأغراض بعد المسابقة ، وألّا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

‎وشملت الشروط أيضا جدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية، وجدته النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ما سبق إنجازه من دراسات حولها، مع مراعاة تحري الأمانة العلمية في التعامل مع تلك الأبحاث السابقة ، مع مراعاة شرط الابتكار، والإبداع في تناول الموضوع، والبحث عن سبل مفهمة القراءة المنجزة ، وألا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة خمسة وثلاثون عاما في نوفمبر 2021.

‎تقدر قيمة الجائزة بـ(8) آلاف جنيه مصريا تمنح للحاصل علي المركز الاول و( 7 ) الأف جنيها مصريا تمنح للحاصل علي المركز الثاني لنيل جائزه ابو الحسن سلام للبحث العلمي في الدروة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالإضافة لشهادة موثقة من رئيس المهرجان ستنشر في المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا ، بالإضافة إلى درع الدورة ، كما ستتم استضافة الفائزين بالجائزة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 6 – 11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان .

‎المهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وكرم في دورته الخامسة عددا من نجوم المسرح المصري منهم اسم الراحلة سناء جميل التي كانت الدورة باسمها، كما كرم الفنان بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع.