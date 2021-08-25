بالصور| أبطال "200 جنيه" يحضرون مع ذويهم.. مي سليم وابنتها والصاوي بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم فيلم "200 جنيه" على حضور العرض الخاص بالفيلم والذي أقيم مساء الثلاثاء في سينما داندي مول، بصحبة ذويهم.

وتواجدت الفنانة مي سليم بصحبة ابنتها لي لي، والفنانة دينا فؤاد مع ابنتها زينة، كما حضر الفنان أحمد السعدني بصحبة نجليه، وكذلك الفنانة غادة عادل، وحضر الفنان خالد الصاوي مع زوجته مي كُريم، والفنان هاني رمزي مع زوجته.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، هاني رمزي، أحمد السعدني، غادة عادل، مي سليم، أحمد رزق، دينا فؤاد، إنتاج شركة ڤيردي، وشركة آرت ميكرز.