بالصور| ليلى علوي وخالد الصاوي وغادة عادل يحتفلون بالعرض الخاص لـ"200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، بحضور عدد كبير من أبطال العمل، بينهم ليلى علوي، إسعاد يونس، صابرين، وهاني رمزي وحرمه، أحمد رزق، وغادة عادل وسليمان عيد.

أقيم العرض في سينما داندي مول، ومن المقرر طرحه للعرض الجماهيري الأربعاء 25 أغسطس.

فيلم "200 جنيه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.