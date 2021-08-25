هيفاء وهبي أنيقة ومي سليم بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها داخل "حمام السباحة"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت "الفقي" في الصورة بإطلالة أنيقة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي أنيق.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق.

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.