"وحش الكون".. تعليقات الجمهور على جلسة تصوير بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة والفنانة بوسي جمهورها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور مرتدية فستان قصير أنيق، وانهالت التعليقات من جمهورها وجاءت على النحو التالي :"وحش الكون بحاله، نجمة معدية، إليجانت، واو، ملكة، ملكة جمال، تخبلين، عالي الجو".

يذكر أن الفنانة بوسي شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان في مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.