سعد رمضان مصاب بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان عن إصابته بفيروس كورونا، اذ نشر نتيجة الفحص على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “لكل من خالطني مؤخّرا بعتذر منكم، نتيجة فحص كورونا إيجابي”.

وكان انتفض سعد رمضان مؤخرا على الأحداث المأساوية التي تحصل في لبنان، اذ كتب على حسابه الخاص: “نحنا بلبنان عايشين عيشة كلاب، ومش ايّا كلاب، كلاب الشوارع حتى لو معك ملاين الدولارات… اولاً بسبب عصابات ومجرمين حاكمين البلد وطبقة سياسية فاشلة وفاسدة من راس الهرم لكعبو، ثانياً بسبب الناس اللي بعدا بتدافع عنهم … قرّفتونا البلد”.