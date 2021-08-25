شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يدعم شاب من ذوى الهمم ويغنى معه فى حفله بالقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ أمير الغناء العربى، ونقيب الموسيقيين، هانى شاكر، خلال حفله على مسرح محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، بصعود شاب من ذوى الهمم اسمه إبراهيم رمضان على المسرح لغناء أغنية "الحلوة" لعبد الحليم حافظ، وقال هانى شاكر: "إبراهيم صوته حلو أوى" ليرد عليه إبراهيم: "مبسوط إنى واقف على المسرح مع أمير الغناء وده شرف ليا".

وقال هانى شاكر، فى بداية حفله: "بحبكم جدًا، ومهرجان القلعة مهرجان عظيم، وبشكر وزارة الثقافة على الاهتمام بالمهرجان، والوزيرة إيناس عبد الدايم أنها ادتنى الفرصة أنا وزملائى الفنانين نشوف أجمل وأحلى جمهور فى مصر".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.