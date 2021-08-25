شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يستقبل حمادة هلال وشيرين فى مسرح الساحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النجم أشرف عبد الباقى الفنانة شيرين والنجم حمادة هلال فى كواليس مسرحية "شمسية وأربع كراسى" والتى يقدمها على مسرح الساحل.

تدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما فى المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayerوHenry shields، وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى.