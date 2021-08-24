وفاة تشارلي واتس عازف الطبول في فريق "رولينج ستونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم تشارلي واتس، عازف الطبول في فريق الروك الشهير "رولينج ستونز "اليوم الثلاثاء، إن واتس توفي في مستشفى بلندن عن عمر يناهز 80 عاما.

وحطم واتس وزملاؤه في الفريق، ميك جاجر، وكيث ريتشاردز، وبرايان جونز، وبيل وايمان، الأرقام القياسية بجولات عالمية حققت ملايين الجنيهات، ولا تزال مستمرة إلى اليوم.



وقال المتحدث: "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبنا تشارلي واتس. توفي بسلام في مستشفى بلندن في وقت سابق اليوم وكان محاطا بأسرته".

وولد واتس في لندن عام 1941، وعزف الطبول في أغنيات ألبومات "رولينج ستونز" البالغ عددها 30 ألبوما، وفي كل جولات الفريق الغنائية، إلى أن انسحب من جولة سيبدأها الفريق في سبتمبر/أيلول بعد أن خضع لعملية طارئة.

وسطع نجم فريق رولينج ستونز على الساحة العالمية بأغنيات خالدة مثل "آي كانت جيت نو ساتيسفاكشن" و"جيت أوف ماي كلاود" و"بينت إيت، بلاك" وألبوم "آفترماث".