"إيه اللذاذة دي؟".. محمد الشرنوبي يطرح أغنية ويتوقع حذفها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري محمد الشرنوبي، أغنية جديدة عبر موقع "يوتيوب"، بعنوان "إيه اللذاذة دي؟" من ألحانه، وتأليف محمد يسرى، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى.

وبعد طرح الأغنية بساعة واحدة، كشف "الشرنوبي" عن احتمال حذفها، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام".

وقال موضحا إنه "طرح أغنيته الجديدة عبر يوتيوب رغم رفضه في البداية كي لا تتعرض للحذف مثلما حدث مع أغنية زفافه (قلبي ارتاح) التي تعرضت للحذف بعد طرحها بساعات".





وأضاف الشرنوبي قائلا: "سياسة موقع يوتيوب ممكن تخلي أي حد يعمل سترايك للأغنية أو يقدر يحذفها، عن طريق إنه يرفع قضية ولو كسب القضية الأغنية تتشال ولو صاحب الأغنية كسب القضية الأغنية تفضل على القناة زي ما حصل في أغنية (قلبي ارتاح) لأن دا حقي القانوني".





وتابع محمد شرنوبي حديثه لمتابعيه "أنا منزل الفيديو دا علشان أقولكوا روحوا اسمعوا الاغنية وحملوها بسرعة قبل ما تتشال".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ، جررت مؤخرا محضرا ضد الفنان محمد الشرنوبي بسبب مشاركته في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" دون الرجوع إليها بصفتها الوكيل الحصري لأعماله.