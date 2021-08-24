هانى شاكر يبدأ حفله فى القلعة بأغنية "أغلى اسم فى الوجود"

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القاهرة - سامية سيد - بدأ هانى شاكر، أمير الغناء العربى نقيب الموسيقيين، حفله على مسرح محكى القلعة فى دورته التاسعة والعشرين بأغنية "أغلى اسم فى الوجود"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقال هانى شاكر: "بحبكم جدا جدا ومهرجان القلعة مهرجان عظيم وبشكر وزارة الثقافة على الاهتمام بالمهرجان والوزيرة إيناس عبد الدايم، إنها ادتنى الفرصة أنا وزملائى الفنانين نشوف أجمل وأحلى جمهور فى مصر".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.