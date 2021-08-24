شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سعد الصغير يتلقى لقاح كورونا فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المطرب سعد الصغير، لقاح فيروس كورونا المُستجد، قبل قليل، وذلك بمركز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية. والتقط سعد الصغير، صورًا تذكارية مع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وعدد من قيادات المديرية والمركز الإعلامي، وذلك عقب تلقي جرعة اللقاح.

وتضم محافظة الشرقية 9 منافذ لتطعيم المواطنين والمسافرين بلقاح كورونا، وإعطاء الشهادات المعتمدة بذلك، وهي: مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، ومركز طبي المجاورة السادسة والأربعين بمدينة العاشر من رمضان، ومستشفى منيا القمح المركزي، والمركز الطبي بإدارة بلبيس الصحية، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى ديرب نجم المركزي، ووحدة الدُميين الصحية بمدينة فاقوس، ومستشفى الحسينية المركزي، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان مديرية الشئون الصحية بمدينة الزقازيق.