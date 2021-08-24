شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "علاء الدين" تواكب العالمية بأحدث التقنيات وتذكرتى ترعى المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود من جديد مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، والتى تعد أضخم إنتاج مسرحي شهدته الساحة المسرحية خلال الفترة الماضية، بعدما حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في مواسم سابقة، من جديد للعرض لتحقق للجمهور المتعة والترفيه والخيال بتوقيع ورعاية شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى.

المسرحية تعتمد على الإبهار والإمتاع، حيث تتم الاستعانة فيها بتقنيات حديثة تُستخدم لأول مرة فى المسارح العربية، فالعرض يضاهى النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللى، وغيرها من المسارح العالمية.



علاء الدين

ويشارك في بطولة مسرحية "علاء الدين"، أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، وهي من إخراج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو.



منتصر النبراوى

وكانت شركة "تذكرتى" الرائدة فى نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة، برئاسة منتصر النبراوى، وقعت عقداً مع مسرح "كايرو شو" برئاسة مجدى الهوارى، أول كيان قطاع خاص لصناعة الترفيه والعروض الحية، وحصلت " تذكرتى" بمقتضى التعاقد على الحق الحصرى لحجز وتسويق تذاكر مسرحية علاء الدين بطولة أحمد عز، وذلك ضمن أهداف الشركتين فى النهوض بالثقافة والترفيه والفنون لخدمة الجمهور المصرى ونشر ثقافة العروض الحية والمواسم المسرحية الممتدة صيفاً وشتاءً التى اشتهرت بها مصر على مدار عقود.