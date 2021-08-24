شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع سعاد نصر: أشعر باليُتم الفنى وجناحى الثانى اتكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت أذهان ملايين المصريين بالثنائي الفني محمد صبحي والراحلة سعاد نصر، وما قدماه من أعمال فنية تعلقت في عقول المشهدين على شاشة السينما والتليفزيون، ويحرص الفنان الكبير محمد صبحي على استعادة ذكرياته بين الحين والآخر بصور من أعماله الفنية مع سعاد نصر ورثائها بالعبارات المؤثرة التي تعبر عن افتقاده لها في أعماله الفنية.



محمد صبحى على فيس بوك

ونشر محمد صبحي صورتين من أعمال فنية تجمعه مع الراحلة سعاد نصر على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق "صبحي" على صورة العملين اللذين ضمهما وهما فيلم "هنا القاهرة"، والمسلسل الشهير "يوميات ونيس"، قائلا: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".



محمد صبحى فى يوميات ونيس



صور من اعمال محمد صبحى وسعاد نصر

ويحرص الفنان محمد صبحى، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه باستمراره من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك "صبحي" بين الحين والآخر بصورة نادرة من دولاب ذكرياته ومرحلة الشباب وطفولته، وأيضًا صور نادرة من مسرحياته ولقطات أخرى مع نجوم الفن في عهده، كما يُخرج لقطات من كواليس أعماله التي لقت إعجابا كبيرًا من جمهوره.

وشارك الفنان محمد صبحي صورا نادرة من مرحلة شباب قبل سن العشرين على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وعلق على الصور التي ظهر بها في سن صغير قائلاً: "في الثامنة عشر من عمري"، ولقت الصور تفاعلاً كبيرًا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتصحبها الدعوات لها بدوام الصحة وتذكر أعماله الفنية المميزة.