شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة من حفلها فى القلعة: "لابسة فستان فرح".. والجمهور يطلق الزغاريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت المطربة الأردنية نداء شرارة الجمهور خلال الحفل الغنائى الذى تحييه على خشبة مسرح مهرجان محكى القلعة فى دورته التاسعة والعشرين، وقالت: "الهواء بيطير الفستان أنا جاية بفستان فرح أهو بلمح لحاجات"، ثم رددتها مرة أخرى جاية بفستان فرح. ثم تفاعل معاها الجمهور وأطلقت السيدات الزغاريد ثم ردت عليهم نداء "يسمع منكوا يا رب"، وقالت: "أول ما دخلت من البوابة الكل بيقولى مبروك يا نداء".

وكانت نداء شرارة صعدت، منذ قليل، على خشبة مسرح مهرجان محكى القلعة على أغنية "سهرانة أنا" وسط تصفيق الجمهور، وقدمت نداء عددا من أغانيها فى الحفل الذى تحييه على خشبة مسرح مهرجان "محكى القلعة" فى دورته التاسعة والعشرين، منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة، الله غالب".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.