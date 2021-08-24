شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تعود لتصوير فيلم "معالى ماما" بعد تعافيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة بشرى إلى تصوير فيلم "معالى ماما" فى أحد الديكورات المخصصة للعمل، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنتهي من تصويره خلال شهر على أقصى تقدير استعدادا لطرحه فى دور العرض السينمائى.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير على مدار الفترة الماضية، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار.