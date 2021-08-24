شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يرد على شائعة بيعه لأثاث منزله من أجل حاجته للمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت خلال الفترة الماضية شائعات عن بيع الفنان أحمد عبد العزيز لأثاث منزله بسبب حاجته للمال، لغيابه خلال الفترة الأخيرة عن المشاركة فى الأعمال الفنية. ”الخليج 365” تواصل مع الفنان للتحقق من هذه الشائعة، وقال أحمد عبد العزيز: "أتعجب جداً من تكرار هذه الشائعة السخيفة للمرة الثالثة".

وأضاف "عبد العزيز": "كما أتعجب من أفعال هذه القلة الذين دفعهم الإفلاس وأدت بهم الضحالة إلى اجتزاء الكلمات بحثاً عن فرقعة زائفة وتفاهات مثيرة للقارئ، دون مراعاة المصداقية".

وتابع: "كان قراري دائماً هو عدم الرد على مثل هذا الهراء وتلك التفاهات، لكننى أشفقت على جمهوري العزيز أن يحزن من أجلى حال إن صدق وتأثر بمثل هذه الشائعات، لذا أود أن أطمئنهم جميعاً أننى بأحسن حال والحمد لله وباقٍ على عهدي معهم وقد اعتذرت عن عدة أعمال الفترة القليلة الماضية، لأنها لا تليق بما ينتظره الجمهور منى كما عودته دائما، كما أعدكم بعمل قريب سيكون مفاجأة".

وانتشرت خلال الفترة الماضية مثل هذه الشائعات كان ضحيتها عدد من الفنانين آخرهم الفنان توفيق عبد الحميد الذي انتشرت شائعة بتحويل سيارته لأجرة وتأجيرها لحاجته للمال، وطالت الشائعات أيضا الفنان زكى فطين عبد الوهاب الذى قيل إنه باع سيارته لقلة العمل.