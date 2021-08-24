المهرجان القومي للمسرح يعلن استقبال عروض مسرح الطفل في دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن تلك الخطوة جاءت بعد مطالبات من جهات إنتاجية عديدة سواء خاصة أو حكومية بإدراج عروض مسرح الطفل ضمن مسابقة المهرجان القومي للمسرح المصري.

وبذلك يسمح المشاركة في المهرجان لعروض مسرح الطفل من الجهات الإنتاجية المختلفة، (البيت الفني للمسرح، وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مركز الهناجر للفنون، ومراكز الإبداع الفني، والمعهد العالي للفنون المسرحية) بالإضافة إلى جهات الإنتاج الخاصة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة عشرة ، للعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، كانت قد أعلنت عن فتح باب المشاركة في دورته الجديدة من يوم الثلاثاء 10 أغسطس وحتى يوم 31 من نفس الشهر.