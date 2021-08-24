حمادة هلال يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حصل الفنان حمادة هلال على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر "هلال" صورًا له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد والشكر لله، شكر وتقدير لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على منحي الإقامة الذهبية وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال ".

وأضاف: "تحية إلى دولة الإمارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين وإن شاء الله دايما في تقدم وازدهار".

وعُرض للفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل " المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.