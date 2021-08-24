نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل مباراة الأهلي والجونة اليوم، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "خالد بشارة"، ضمن حسابات الجولة الـ33.

ورد "الحلفاوي" على أحد متابعيه الذي سأله، عبر موقع "تويتر" عن رأيه في التشكيل: "يا قبطان التشكيل إيه رأي حضرتك خاصة مع إراحة الشناوي".

ورد الفنان نبيل الحلفاوي: "الدوري خلص يا أحمد، حتى لو حصلت مفاجأة النهارده لن تتكرر في ماتش البنك".

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة والذي سيواجه فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات نفس الجولة، في المقابل يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.