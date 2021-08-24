نبيل الدسوقي.. لقبه الجمهور بـ"الخواجة صروف" في رأفت الهجان وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس من عام 1995 رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الدسوقي

ولد الدسوقي في محافظة القاهرة في ١١ يناير عام 1923، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

نبيل الدسوقي واحد من أشهر من قدم دور الخواجة في الدراما المصرية، الذي عرفه الجمهور بـ"الخواجة صروف "، الذي أمتعنا من خلال أحداث المسلسل التاريخي "رأفت الهجان".

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة خارج الوسط الفني، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، وبعدها أنجب الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى، وكان الفنان الراحل يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن حياته الفنية

ويعتبر دور "الخواجة صروف" الذي قدمه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، هو واحد من أشهر الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بل لا يزال الكثير من الناس حتى وقتنا هذا يطلقوا عليه لقب "الخواجة صروف"

ويعتبر مسلسل رأفت الهجان هو واحد من أشهر وأنجح مسلسلات الدراما المصرية، التي ترصد حياة العميل المصري رأفت الهجان، الذي تمكن من خداع الإسرائيليين لعدة سنوات، وكان المسلسل أفضل هدية تقدم للعميل رأفت الهجان.

أما أبرز أعمال الفنان نبيل الدسوقي: "ليلى بكى فيها القمر، قلب الليل، على من نطلق الرصاص، السقوط في بئر سبع، الشهد والدموع".